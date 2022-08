Maria De Filippi mangia solo un tipo di caramelle: svelata la marca (Di martedì 2 agosto 2022) Quali caramelle mangia Maria De Filippi durante la conduzione delle sue trasmissioni? La donna sembra molto avvezza ad una marca in particolare. Maria De Filippi è una donna impegnatissima nel mondo dello spettacolo. La conduttrice e compagna di vita di Maurizio Costanzo è ormai unanimemente riconosciuta come la Signora di Mediaset. Durante i suoi show, molti fan hanno notato un gesto che connota la donna. Non è raro vedere Maria De Filippi estrarre qualcosa dalla tasca e poi cominciare a mangiare mentre il programma continua ad andare avanti. In passato il curioso aspetto è finito anche al centro di uno sketch con Luciana Littizzetto. Maria De Filippi e il siparietto ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 agosto 2022) QualiDedurante la conduzione delle sue trasmissioni? La donna sembra molto avvezza ad unain particolare.Deè una donna impegnatissima nel mondo dello spettacolo. La conduttrice e compagna di vita di Maurizio Costanzo è ormai unanimemente riconosciuta come la Signora di Mediaset. Durante i suoi show, molti fan hanno notato un gesto che connota la donna. Non è raro vedereDeestrarre qualcosa dalla tasca e poi cominciare are mentre il programma continua ad andare avanti. In passato il curioso aspetto è finito anche al centro di uno sketch con Luciana Littizzetto.Dee il siparietto ...

