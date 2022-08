Manina straniera sul voto | cosa può in Italia accadere il 25 settembre

(Di martedì 2 agosto 2022) L'attuale campagna elettorale, sullo sfondo della guerra russo-ucraina e della tensione fra Mosca e l'Occidente, solleva interrogativi circa il rischio che servizi segreti esteri, ma qualcuno azzarda anche quelli interni, possano in qualche modo interferire con le elezionine previste il prossimo autunno. Un fenomeno che, nelle democrazie, è documentato da circa un secolo, se si considera che già nel 1924 i servizi segreti inglesi diffusero alla stampa una falsa lettera del leader sovietico Zinovev ai comunisti britannici per avvalorarne la sottomissione a Mosca e favorire per reazione la vittoria elettorale dei conservatori sui laburisti. Abbiamo intervistato al proposito il prof. Mario Caligiuri, professore e direttore del master in intelligence dell'Università della Calabria, nonché presidente della Societàna di Intelligence. ...

Liberoquotidiano.it

"Non vorrei che ci fosse la "" di qualche multinazionaleanche dietro questo intervento normativo perché i tassisti sono anche un presidio di legalità, oltre a svolgere una funzione ......in un momento economico e sociale come questo Perché infilare 40mila lavoratori in un decreto senza nessuna motivazione Non vorrei che ci fosse la '' di qualche multinazionaleanche ... Intelligence, l'esperto Mario Caligiuri: "Mano straniera sul voto Cosa può accadere" Sedie e tavolini di un bar, diventano armi da lanciarsi addosso con violenza. È questa l’ennesima scena da far west, scoppiata a piazza Garibaldi, a pochi passi dall’ingresso ...Venduto per 100 milioni a un maxi gruppo britannico il celebre hotel nato nel 1908 che ospitò Winston Churchill, i duchi di Windsor, Marlene Dietrich, Ingrid bergman e molti altre star del Festival de ...