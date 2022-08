Manchester City, Aguero: “Haaland? Troppo abituato alla Germania” (Di martedì 2 agosto 2022) Sergio Aguero, ex attaccante del Manchester City, ha criticato duramente il club inglese per aver venduto Sterling al Chelsea. Questo il suo commento tramite i propri canali social: “Non capisco la sua cessione. Alcune volte al City si prendono decisioni strane”. L’argentino si è detto poi scettico sull’acquisto di Erling Haaland dal Borussia Dortmund: “È Troppo abituato alla Germania. Pensava di esser solo. Poi è arrivato Van Dijk che gli ha dato il benvenuto in Premier League”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Sergio, ex attaccante del, ha criticato duramente il club inglese per aver venduto Sterling al Chelsea. Questo il suo commento tramite i propri canali social: “Non capisco la sua cessione. Alcune volte alsi prendono decisioni strane”. L’argentino si è detto poi scettico sull’acquisto di Erlingdal Borussia Dortmund: “È. Pensava di esser solo. Poi è arrivato Van Dijk che gli ha dato il benvenuto in Premier League”. SportFace.

