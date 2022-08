“Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, trent’anni di ‘Jukebox all’Idrogeno’ (Di martedì 2 agosto 2022) Richard Benson, era il volto popolare delle tv private romane. Il personaggio giusto per interpretare il conduttore adrenalinico in un programma di ‘gloriose puntate’, dal titolo “Jukebox all’Idrogeno“. Era il 1992, nel film “Maledetto il giorno che t’ho incontrato“, quando lo chiama Carlo Verdone, deciso a mescolare il dolce all’amaro. Stasera in tv: il musicologo critico rock Bernardo Arbusti, che in cucina ti fa un pollo all’ananas. Hendrix accompagna Verdone Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Foto noi degli 80/90Una chitarra ‘sodomizzata‘, ‘violentata‘, e tanti altri ‘focosi’ aggettivi dal repertorio di “Bernie“, per descrivere Jimi Hendrix: la chitarra è la sua seconda anima, fatta di corde e imbracciata. Bernardo (Carlo Verdone), è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Richard Benson, era il volto popolare delle tv private romane. Il personaggio giusto per interpretare il conduttore adrenalinico in un programma di ‘gloriose puntate’, dal titolo “Jukebox all’Idrogeno“. Era il 1992, nel film “ilche“, quando lo chiama Carlo Verdone, deciso a mescolare il dolce all’amaro. Stasera in tv: il musicologo critico rock Bernardo Arbusti, che in cucina ti fa un pollo all’ananas. Hendrix accompagna Verdoneilche, Foto noi degli 80/90Una chitarra ‘sodomizzata‘, ‘violentata‘, e tanti altri ‘focosi’ aggettivi dal repertorio di “Bernie“, per descrivere Jimi Hendrix: la chitarra è la sua seconda anima, fatta di corde e imbracciata. Bernardo (Carlo Verdone), è ...

