Mahmood sul palco del “Sunny Hill”, il Festival fondato e diretto da Dua Lipa: i dettagli (Di martedì 2 agosto 2022) Mahmood a Pristina sul palco del “Sunny Hill”, il Festival fondato e diretto da Dua Lipa: ecco tutti i dettagli Dopo il temporaneo stop del suo “Ghettolimpo Summer Tour” a causa di un’infiammazione alle corde vocali, Mahmood riparte in grande con un’attesissima partecipazione al “Sunny Hill Festival” di Pristina (Kosovo), una delle più importanti rassegni musicali dei Balcani fondata e diretta da Dua Lipa e suo padre Dukagjin, entrambi britannici ma dalle fiere origini kosovare. L’appuntamento è dal 4 al 7 agosto al Parco Gërmia di Pristina, dove si esibiranno altre star internazionali come J Balvin, Diplo, Skepta, DJ ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 agosto 2022)a Pristina suldel “”, ilda Dua: ecco tutti iDopo il temporaneo stop del suo “Ghettolimpo Summer Tour” a causa di un’infiammazione alle corde vocali,riparte in grande con un’attesissima partecipazione al “” di Pristina (Kosovo), una delle più importanti rassegni musicali dei Balcani fondata e diretta da Duae suo padre Dukagjin, entrambi britannici ma dalle fiere origini kosovare. L’appuntamento è dal 4 al 7 agosto al Parco Gërmia di Pristina, dove si esibiranno altre star internazionali come J Balvin, Diplo, Skepta, DJ ...

Circelabulletta : RT @MariaclaraPra: I nostri sconnessi preferiti 6 mesi fa,il 1 febbraio,stavano per regalarci quella perla di Brividi sul palco dell'Aristo… - Blovemontagna : @massyscalinci 'dai costumi – con la stretta collaborazione con Riccardo Tisci che ha creato per lui degli abiti in… - _PuntoZip_ : MAHMOOD a Pristina (Kosovo) sul palco del “SUNNY HILL”, il Festival fondato e diretto da DUA LIPA - celeste_ningia : RT @MariaclaraPra: I nostri sconnessi preferiti 6 mesi fa,il 1 febbraio,stavano per regalarci quella perla di Brividi sul palco dell'Aristo… - ToscanoFabiana : RT @MariaclaraPra: I nostri sconnessi preferiti 6 mesi fa,il 1 febbraio,stavano per regalarci quella perla di Brividi sul palco dell'Aristo… -