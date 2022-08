Magna Grecia Awards & Fest 2022, conclusa la 25esima edizione (Di martedì 2 agosto 2022) Al centro della serata anche il tema delle fake news con la partecipazione di Davide Desario, direttore di Leggo ; Ruben Razzante, docente di Diritto dell'informazione dell'Università Cattolica del ... Leggi su finanza.lastampa (Di martedì 2 agosto 2022) Al centro della serata anche il tema delle fake news con la partecipazione di Davide Desario, direttore di Leggo ; Ruben Razzante, docente di Diritto dell'informazione dell'Università Cattolica del ...

ilvoloversinte : Reposted from @leonardoaggazio Magna Grecia Film Festival 2022. Gallery Il Volo.. Su - sabinavita65 : RT @romafaschifo: Roma ha un altro bellissimo edificio di Riccardo Morandi che sta crollando (non per colpa di Morandi, ma della scarsa man… - katepintt : RT @ilvolobrasilfc1: #Repost @leonardoaggazio —— Magna Grecia Film Festival 2022. Gallery su Il Volo.. Su - PolicoRobot : RT @vol_zero_: Herakleia, un giardino mediterraneo Il team guidato da Volumezero ha recentemente consegnato il progetto esecutivo per la v… - vol_zero_ : Herakleia, un giardino mediterraneo Il team guidato da Volumezero ha recentemente consegnato il progetto esecutivo… -