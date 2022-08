Ma cosa ti dice il cervello: trama, cast e dove è stato girato il film con Paola Cortellesi (Di martedì 2 agosto 2022) Ma cosa ti dice il cervello è un film del 2019 diretto da Riccardo Milani, compagno di vita nella vita di tutti giorni della protagonista Paola Cortellesi. Il film ha come protagonisti soprattutto i luoghi dove è girato che sono per la maggior parte fuori Italia. Ma cosa ti dice il cervello: trama Il film racconta la storia di Giovanna, madre separata che lavora presso il Ministero dell’economia e delle finanze. In realtà è solo un lavoro di copertura perchè in segreto è un’agente operativo della Sicurezza Nazionale. Data la sua seconda attività, Giovanna deve mantenere un profilo basso e, nonostante sia molto brava nel suo lavoro, nella vita ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 agosto 2022) Matiilè undel 2019 diretto da Riccardo Milani, compagno di vita nella vita di tutti giorni della protagonista. Ilha come protagonisti soprattutto i luoghiche sono per la maggior parte fuori Italia. MatiilIlracconta la storia di Giovanna, madre separata che lavora presso il Ministero dell’economia e delle finanze. In realtà è solo un lavoro di copertura perchè in segreto è un’agente operativo della Sicurezza Nazionale. Data la sua seconda attività, Giovanna deve mantenere un profilo basso e, nonostante sia molto brava nel suo lavoro, nella vita ...

