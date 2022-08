Ma cosa ci dice il cervello | stasera in tv il film con Paola Cortellesi

pfmajorino : Il gruppo dirigente nazionale del #PD dice una cosa molto giusta. Proposte concrete, innanzitutto su sociale e ambi… - borghi_claudio : @kemess__ @ScorpioNOGP @GabZeno Ma cosa vuole controdedurre? Se lei dice che gli asini volano devo controdedurre? L… - ScaltritiLab : @SimoPillon Veramente Greta dice continuamente di ascoltare gli scienziati, cosa che dovrebbe fare senz’altro anche lei Pillon. - avvolgimidivita : RT @adiafora_: Leggo da giorni discussioni su Aurora Ramazzotti e non me ne frega assolutamente niente ma ogni volta c’è almeno una persona… - Rob15112862 : 11 agosto parto per Kiev volevo sapere cosa dice la Farnesina, ultimo aggiornamento 15/04/2022, quando si dice star… -

PisaToday

... abbiamo capito che non era possibile e abbiamo deciso di metterci la faccia di nuovo',all'... La primache farò Intanto raccogliamo le firme, poi andiamo al voto e speriamo di arrivare alle ..."L'Italia è piena di eccellenzeEmanuele Rissone , fondatore e ceo di Forever Bambù e la ... Traducendosi,fondamentale, in un vantaggio commerciale, soprattutto per un'azienda che genera il ... Permessi retribuiti per la cura degli animali domestici: cosa dice la legge Negli anni '90 la leader di Fratelli d'Italia si faceva chiamare "la draghetta di Undernet" (nickname Khy-ri) e nelle chat riportate da Repubblica scriveva: "Sono laziale, anzi Lazialissima" Per quale ...Il leader dei No Green pass nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone: 'In cima al programma no vaccini obbligatori e no armi in Ucraina' ...