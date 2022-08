L’Unione europea | le tasse e la correzione del Redditto di cittadinanza Cosa prevede l’alleanza tra Pd | Azione e +Europa – Il testo dell’accordo

Leggi su open.online

(Di martedì 2 agosto 2022) Oggi è stata creata la coalizione trae Pd per le Elezioni del 2022. I rispettivi leader, Carlo Calenda, Benedetto della Vedova e Enrico Letta, hanno sciolto le ultime riserve, in vista di un voto che a detta loro sarà uno «spartiacque tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin». L’impegno è dunque «promuovere, nell’ambito della rispettiva autonomia programmatica, l’interesse nazionale nel quadro di un solido ancoraggio all’Europa e nel rispetto degli impegni internazionali dell’Italia e del sistema di alleanze così come venutosi a determinare a partire dal secondo dopoguerra». L’obiettivo è quello di portare avanti l’agenda che stava seguendo il governo guidato da Mario Draghi: «Realizzare integralmente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel rispetto del cronoprogramma convenuto con ...