Lulù Selassié, un ricordo speciale dell'avventura al GFVip: le parole dell'ex gieffina (FOTO) (Di martedì 2 agosto 2022) Lulù Selassié condivide sui social un ricordo della sua avventura al Grande Fratello Vip: ecco le parole dell'ex gieffina Lulù Selassié lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d'Italia ammaliando intere generazioni con la sua estrema dolcezza. L'ex gieffina ha intrapreso l'avventura al Grande Fratello Vip insieme alle sorelle Clarissa e Jessica. Le tre princess hanno folgorato il cuore di milioni di italiani che con affetto e stima le hanno supportate durante la loro permanenza all'interno della Casa. Dopo la partecipazione all'interno del noto reality show di Canale 5, Clarissa, Lulù e Jessica non si sono più fermate. Le Selassié sempre più unite ed amate dal pubblico hanno ...

vaniarella : @lulu_selassie Lulù tesoro manchi tanto, tantissimo. ????????? - vaniarella : @lulu_selassie La differenza è dentro di te: il tuo cuore, la tua sensibilità, la capacità di amare che hai. Potran… - martililliu : @lulu_selassie Lulu I have the same obsession?? ogni mattina colazione con ?? e nesquik, lo bevo solo con la cannuccia - acidamenteacida : @lulu_selassie latte e nesquik a tutte le ore???? - dilettashampoo : @lulu_selassie CHE GODIMENTOOO AH -