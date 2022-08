Luigi Di Maio, bufera social dopo l’addio al M5S: cos’è successo (Di martedì 2 agosto 2022) Luigi Di Maio non fa più parte del Movimento 5 Stelle. Il politico è stato uno dei fautori del partito, ma l’arrivo di Giuseppe Conte l’ha lentamente allontanato. dopo l’addio al M5S, sui social si è scatenata una vera e propria bufera nei suoi confronti. Già prima Di Maio non era ben visto da una fetta della popolazione, adesso si moltiplicano le critiche e le provocazioni nei suoi confronti. In questo articolo vi spieghiamo tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) “Cos’hanno detto alla mia fidanzata”: Di Maio spiazza tutti in diretta Chi è Luigi Di Maio Luigi Di Maio è un noto politico, nato ad Avellino il 6 luglio 1986. Dal 5 settembre ... Leggi su tvzap (Di martedì 2 agosto 2022)Dinon fa più parte del Movimento 5 Stelle. Il politico è stato uno dei fautori del partito, ma l’arrivo di Giuseppe Conte l’ha lentamente allontanato.al M5S, suisi è scatenata una vera e proprianei suoi confronti. Già prima Dinon era ben visto da una fetta della popolazione, adesso si moltiplicano le critiche e le provocazioni nei suoi confronti. In questo articolo vi spieghiamo tutto quello che è. (Continuala foto…) “Cos’hanno detto alla mia fidanzata”: Dispiazza tutti in diretta Chi èDiDiè un noto politico, nato ad Avellino il 6 luglio 1986. Dal 5 settembre ...

