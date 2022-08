“Lui ora lo pretende”. Totti e Ilary Blasi, spunta la prima clausola dell’accordo di separazione (Di martedì 2 agosto 2022) È sempre molto delicata la vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un idillio che sembrava infinito per una delle coppie più amate d’Italia: dopo 20 anni è crollato tutto e adesso tra i due è gelo siderale come riferisce il Corriere della Sera. Infatti i due si sono incrociati a Sabaudia nelle ore scorse, ma il loro rapporto sarebbe gelido. “Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati”, scrive il CorSera, spiegando in che modo è avvenuta la ‘staffetta’. Ilary Blasi fino a qualche giorno fa era nella località balneare dove solitamente trascorreva le vacanze con l’ormai ex marito. Ora nulla di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022) È sempre molto delicata la vicenda dellatra Francesco. Un idillio che sembrava infinito per una delle coppie più amate d’Italia: dopo 20 anni è crollato tutto e adesso tra i due è gelo siderale come riferisce il Corriere della Sera. Infatti i due si sono incrociati a Sabaudia nelle ore scorse, ma il loro rapporto sarebbe gelido. “Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati”, scrive il CorSera, spiegando in che modo è avvenuta la ‘staffetta’.fino a qualche giorno fa era nella località balneare dove solitamente trascorreva le vacanze con l’ormai ex marito. Ora nulla di ...

