Love is in the Air, Hande Ercel bagna il naso a Chiara Ferragni: ecco perché (video) (Di martedì 2 agosto 2022) Love is in the Air: i protagonisti della soap fanno ancora parlare di sé. Ora c’è una nuova buona notizia per Hande Ercel, l’attrice che ha interpretato Eda Yildiz! Riguarda anche la “nostra” Chiara Ferragni, che è risulta “sconfitta”: di che si tratta? Scopriamolo insieme! Love is in the Air: Hande Ercel supera Chiara Ferragni Com’è noto, Chiara Ferragni, l’italiana Chiara Ferragni, 35 anni, è ritenuta la più “forte” influencer a livello mondiale. La moglie di Fedez può infatti vantare oltre 27 milioni di follower su Instagram. Tuttavia chi è attento a queste cose, ma anche alle soap ed attori turchi, si è reso conto che Hande ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 2 agosto 2022)is in the Air: i protagonisti della soap fanno ancora parlare di sé. Ora c’è una nuova buona notizia per, l’attrice che ha interpretato Eda Yildiz! Riguarda anche la “nostra”, che è risulta “sconfitta”: di che si tratta? Scopriamolo insieme!is in the Air:superaCom’è noto,, l’italiana, 35 anni, è ritenuta la più “forte” influencer a livello mondiale. La moglie di Fedez può infatti vantare oltre 27 milioni di follower su Instagram. Tuttavia chi è attento a queste cose, ma anche alle soap ed attori turchi, si è reso conto che...

ziaiaia3 : RT @Teresio_Boccia: L'amore è l'unico oro. [Love is the only gold]. Alfred Tennyson #ArteOrafaNelTempo #VentagliDiParole Buona giornata ??… - BenitoAtos : RT @pilloledirock: Il 2 agosto 1968 i Doors erano al numero 1 della classifica dei singoli statunitensi con 'Hello I Love You'. Il brano er… - PublioOvidio : Ma se hai amore solo per la tua razza Poi lasci spazio solo per discriminare E discriminare genera solo odio E quan… - radiokemonia : Stai ascoltando: Huey Lewis & The News-Do You Believe In Love La musica anni 80 solo su - Chef__Joseph : RT @pilloledirock: Il 2 agosto 1968 i Doors erano al numero 1 della classifica dei singoli statunitensi con 'Hello I Love You'. Il brano er… -