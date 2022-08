Lombardia "regina" del golf con 60 circoli e 23 mila tesserati

(Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Laè la regione "" del. Con oltre 60dislocati sul suo territorio, di cui 28 campi a 18, 27 e 36 buche, laè la regione italiana in cui il gioco delè più diffuso. Sono i dati visionati dall'AGI e recuperati dall'assessorato regionale al Turismo, marketing territoriale e moda, guidato da Lara Magoni, per il progetto Italy& More. In tutta Italia gli impianti disono 370, dopo lac'è il Piemonte con 51 e il Veneto con 40. Si tratta di uno sport praticato soprattutto nel Nord del Paese. Laè prima anche per numero dialla Fig (Federazione italiana): 23.657; a seguire, anche in questo ...

Como regina del turismo in Lombardia La regione è prima anche per numero di tesserati alla Fig (23.657), davanti a Piemonte e Veneto AGI - La Lombardia è la regione "regina" del golf. Con oltre 60 circoli dislocati sul suo territorio, di ...