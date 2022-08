LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tre spagnoli in fuga. Miguel Angel Lopez traina il gruppo (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:16 Vistosa l’accelerazione del gruppo, che guadagna un altro minuto sui fuggitivi. I battistrada vantano ora un vantaggio di cinque minuti a 75 km dal traguardo. 15:13 Astana che rompe gli indugi con Miguel Angel Lopez che aumenta vistosamente l’andatura in testa al gruppo. Intanto lo spagnolo Jesus Exquerra (Burgos-BH) si aggiudica il GPM dell’Alto de Altotero. 15:10 Movistar ed Astana che si fanno notare in testa al gruppo. I veterani Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali vogliono subito testare la loro gamba. Anche Mikel Landa (Bahrain-Victorious) mette i compagni di squadra a tirare. 15:07 Si stacca leggermente dal gruppetto di testa Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi), che però ha nel ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:16 Vistosa l’accelerazione del, che guadagna un altro minuto sui fuggitivi. I battistrada vantano ora un vantaggio di cinque minuti a 75 km dal traguardo. 15:13 Astana che rompe gli indugi conche aumenta vistosamente l’andatura in testa al. Intanto lo spagnolo Jesus Exquerra (-BH) si aggiudica il GPM dell’Alto de Altotero. 15:10 Movistar ed Astana che si fanno notare in testa al. I veterani Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali vogliono subito testare la loro gamba. Anche Mikel Landa (Bahrain-Victorious) mette i compagni di squadra a tirare. 15:07 Si stacca leggermente dal gruppetto di testa Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi), che però ha nel ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tre spagnoli in fuga esame per Nibali e Landa - #Vuelta… - VentaglioP : #Ciclomercato #Donostia #TDP22 #Vuelta e tanto altro: tutto questo nella puntata live di Ventaglio Podcast. Vi asp… -