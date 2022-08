LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tre spagnoli in fuga. Gruppo che inizia ad avvicinarsi (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 65 km al traguardo, la situazione. Al comando di questa prima tappa troviamo gli spagnoli Jesus Ezquerra (Burgos-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi).Vantaggio dei fuggitivi che si assesta sui quattro minuti e venti secondi. 15:25 Tratto di percorso velocissimo con il leggero falsopiano in discesa. Gruppo trainato dagli uomini della Bahrein-Victorious. 15:22 Si rialza Azparren, che giustamente attende il rientro dei due connazionali. Ci troviamo a 70 km dal traguardo, gran ritmo in questa prima tappa della Vuelta a Burgos. 15:19 Superate le difficoltà Azparren (Euskaltel-Euskadi) è rientrato sui compagni di fuga e li ha ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:29 65 km al traguardo, la situazione. Al comando di questa primatroviamo gliJesus Ezquerra (-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi).Vantaggio dei fuggitivi che si assesta sui quattro minuti e venti secondi. 15:25 Tratto di percorso velocissimo con il leggero falsopiano in discesa.trainato dagli uomini della Bahrein-Victorious. 15:22 Si rialza Azparren, che giustamente attende il rientro dei due connazionali. Ci troviamo a 70 km dal traguardo, gran ritmo in questa primadella. 15:19 Superate le difficoltà Azparren (Euskaltel-Euskadi) è rientrato sui compagni die li ha ...

