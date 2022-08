LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tre spagnoli in fuga, ci avviciniamo alla prima asperità di giornata (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:21 110 km al traguardo, al comando sempre il terzetto tutto spagnolo composto da Jesus Ezquerra (Burgos-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Il loro vantaggio è di 8’30”. 14:17 Tra i battistrada il solo Jesus Ezquerra (Burgos-BH) può vantare una vittoria in carriera da professionista. Successo arrivato nella cronosquadre inaugurale del Giro della Repubblica Ceca 2013. 14:13 I corridori hanno da poco completato la prima ora di gara con una media di 40.4 km/h. Mancano 30 km all’Alto de Altotero, prima vera salita della Vuelta a Burgos 2022. 14:09 Nella passata edizione trionfò Mikel Landa (Bahrein Voctorious). Il trentaduenne iberico vuole ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:21 110 km al traguardo, al comando sempre il terzetto tutto spagnolo composto da Jesus Ezquerra (-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Il loro vantaggio è di 8’30”. 14:17 Tra i battistrada il solo Jesus Ezquerra (-BH) può vantare una vittoria in carriera da professionista. Successo arrivato nella cronosquadre inaugurale del Giro della Repubblica Ceca 2013. 14:13 I corridori hanno da poco completato laora di gara con una media di 40.4 km/h. Mancano 30 km all’Alto de Altotero,vera salita della. 14:09 Nella passata edizione trionfò Mikel Landa (Bahrein Voctorious). Il trentaduenne iberico vuole ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tre spagnoli in fuga esame per Nibali e Landa - #Vuelta… - VentaglioP : #Ciclomercato #Donostia #TDP22 #Vuelta e tanto altro: tutto questo nella puntata live di Ventaglio Podcast. Vi asp… -