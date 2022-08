LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo. Gruppo che mette nel mirino i tre battistrada (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Mikel Landa ha recuperato posizioni. Lo spagnolo della Bahrein-Victorious si trova ora nella pancia del Gruppo. 15:53 Benzina definitivamente finita per i fuggitivi. Margine sul Gruppo che continua a crollare km dopo km. Sarà dunque un finale da non perdere, con i big del Gruppo che si sfideranno sullo strappo dell’Alto del Castillo. 15:49 50 km al traguardo, la situazione. Al comando di questa prima tappa troviamo gli spagnoli Jesus Ezquerra (Burgos-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Per loro il vantaggio si assottiglia a 2’05”. 15:45 Gruppo allungatissimo, con lo spagnolo Mikel Landa (Bahrein-Victorious), vincitore della passata ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:55 Mikel Landa ha recuperato posizioni. Lo spagnolo della Bahrein-Victorious si trova ora nella pancia del. 15:53 Benzina definitivamente finita per i fuggitivi. Margine sulche continua a crollare km dopo km. Sarà dunque un finale da non perdere, con i big delche si sfideranno sullo strappo dell’Alto del Castillo. 15:49 50 km al, la situazione. Al comando di questa primatroviamo gli spagnoli Jesus Ezquerra (-BH), Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), e Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi). Per loro il vantaggio si assottiglia a 2’05”. 15:45allungatissimo, con lo spagnolo Mikel Landa (Bahrein-Victorious), vincitore della passata ...

