LIVE Giorgi-Kudermetova 2-3, WTA San José in DIRETTA: la russa è avanti di un break nel primo set (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 SUL NASTRO IL DIRITTO DI Giorgi! Kudermetova resta avanti. 40-30 CHE RISPOSTA DI Giorgi! Gran anticipo dell’italiana. 40-15 Diritto diagonale vincente in uscita dal servizio della russa. 30-15 Servizio e diritto in rete di Kudermetova. 30-0 Decimo errore di Giorgi. 15-0 Gran prima di Kudermetova. 2-3 Servizio a zero di Giorgi. 40-0 CHE ACCELERAZIONE IN CORSA DI DIRITTO DI Giorgi 30-0 Scappa via la risposta della testa di serie #9. 15-0 Buona prima di Giorgi. 1-3 L’azzurra non impensierisce la russa in risposta. 40-30 Ennesimo errore in risposta di Giorgi. 30-30 Errore in uscita dal servizio ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 SUL NASTRO IL DIRITTO DIresta. 40-30 CHE RISPOSTA DI! Gran anticipo dell’italiana. 40-15 Diritto diagonale vincente in uscita dal servizio della. 30-15 Servizio e diritto in rete di. 30-0 Decimo errore di. 15-0 Gran prima di. 2-3 Servizio a zero di. 40-0 CHE ACCELERAZIONE IN CORSA DI DIRITTO DI30-0 Scappa via la risposta della testa di serie #9. 15-0 Buona prima di. 1-3 L’azzurra non impensierisce lain risposta. 40-30 Ennesimo errore in risposta di. 30-30 Errore in uscita dal servizio ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA San José - Camila Giorgi torna in campo dopo l’eliminazione di Wimbledon! L’azzurra fa il suo de… - livetennisit : WTA 500 San Jose e WTA 250 Washington: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Camila Giorgi a San Josè (L… - sportli26181512 : Italia-Francia LIVE, il risultato in diretta della semifinale di Nations League: Gli Azzurri di De Giorgi affrontan… -