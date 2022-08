LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: subito eliminati Bonanni e Demattè. Attesa per Furlani nell’alto (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48: Un nullo e 35.02 per Nonino che dunque chiude la prova del disco con 35.04 e un punteggio di 564 16.46: Vince la seconda batteria dei 400 la indiana Rupal con 52?50, secondo posto per la keniana Mutunga con 52?60, terza la finlandese Usembor con 53?80, quarta la marocchina Lehlali con 54?14 16.45: prova disastrosa per l’azzurra Demattè che si pianta all’ingresso del rettilineo finale e chiude sesta e non rientrerà tra le ripescate 16.44: L’Italia perde subito uno dei due atleti del salto con l’asta. Tre errori per Bonanni a 4.75, azzurro eliminato senza misura 16.42: Al via nella seconda batteria dei 400 l’azzurra Demattè. Protagoniste Wright (Fin), Lehlali (Mar), Demattè (Ita), Loboa (Col), Rupal (Ind), Mutunga (Ken), ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48: Un nullo e 35.02 per Nonino che dunque chiude la prova del disco con 35.04 e un punteggio di 564 16.46: Vince la seconda batteria dei 400 la indiana Rupal con 52?50, secondo posto per la keniana Mutunga con 52?60, terza la finlandese Usembor con 53?80, quarta la marocchina Lehlali con 54?14 16.45: prova disastrosa per l’azzurrache si pianta all’ingresso del rettilineo finale e chiude sesta e non rientrerà tra le ripescate 16.44: L’Italia perdeuno dei due atleti del salto con l’asta. Tre errori pera 4.75, azzurro eliminato senza misura 16.42: Al via nella seconda batteria dei 400 l’azzurra. Protagoniste Wright (Fin), Lehlali (Mar),(Ita), Loboa (Col), Rupal (Ind), Mutunga (Ken), ...

