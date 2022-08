LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: nullo il primo salto di Furlani! Faggin sfiora la finale dei 100 (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.53: Secondo posto con 7.83 per il francese Konate 23.50: Nessun miglioramento per ora nei primi salti della seconda rotazione del lungo 23.47: Al via tra poco la finale della 4×400 mista. Purtroppo l’Italia, squalificata ieri, non sarà al via. Le nazionali protagoniste: Polonia, Gran Bretagna, Usa, India, Giamaica, Botswana, Germania, Repubblica Ceca 23.46: Squalificata negli 800 la australiana Hollingsworth e dunque in finale va l’etiope Alem 23.44: Dopo nove prove questa la classifica del decathlon: Emmanuel 7287, Thelander 7169, Duverto 7026, Vogelsang 6978, Duhovnik 6946. Nonino è 15mo con 6419 23.43: nullo il primo salto di Furlani 23.42: Va in testa il cubano Parada con 7.91. Tocca a Furlani 23.40 Lo statunitense ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.53: Secondo posto con 7.83 per il francese Konate 23.50: Nessun miglioramento per ora nei primi salti della seconda rotazione del lungo 23.47: Al via tra poco ladella 4×400 mista. Purtroppo l’Italia, squalificata ieri, non sarà al via. Le nazionali protagoniste: Polonia, Gran Bretagna, Usa, India, Giamaica, Botswana, Germania, Repubblica Ceca 23.46: Squalificata negli 800 la australiana Hollingsworth e dunque inva l’etiope Alem 23.44: Dopo nove prove questa la classifica del decathlon: Emmanuel 7287, Thelander 7169, Duverto 7026, Vogelsang 6978, Duhovnik 6946. Nonino è 15mo con 6419 23.43:ildi Furlani 23.42: Va in testa il cubano Parada con 7.91. Tocca a Furlani 23.40 Lo statunitense ...

