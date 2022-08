LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Italia a caccia delle prime medaglie. Inizia il cammino di Alessia Seramondi (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della prima giornata dei Mondiali di Calì 2022 – I convocati dell’Italia per Calì 2022 – Il calendario dei Mondiali di Calì Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Mondiale Under 20 di Atletica leggera 2022 in programma a Calì in Colombia. L’Italia è presente all’appuntamento iridato giovanile con ben 46 azzurri (27 uomini, 19 donne). Nella seconda giornata si assegnano ben sette titoli: getto del peso femminile, salto in lungo maschile, 4×400 mista, getto del peso maschile, tiro del giavellotto femminile e 100 metri maschili. La finale più attesa è quella dei 100 piani con il grande favorito Letsile Tebogo (Botswana), ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della prima giornata deidi Calì 2022 – I convocati dell’per Calì 2022 – Il calendario deidi Calì Buon pomeriggio e benvenuti alladella seconda giornata di gare del Mondiale Under 20 dileggera 2022 in programma a Calì in Colombia. L’è presente all’appuntamento iridato giovanile con ben 46 azzurri (27 uomini, 19 donne). Nella seconda giornata si assegnano ben sette titoli: getto del peso femminile, salto in lungo maschile, 4×400 mista, getto del peso maschile, tiro del giavellotto femminile e 100 metri maschili. La finale più attesa è quella dei 100 piani con il grande favorito Letsile Tebogo (Botswana), ...

infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Benedetti, Furlani e Carcano in finale! Strabilia Faggin nei 100! Amara squ… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Benedetti Furlani e Carcano in finale! Strabilia Faggin nei 100! Amara squal… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Benedetti Furlani e Carcano in finale! Strabilia Faggin nei 100! Amara squal… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Carcano in finale! Strabilia Faggin nei 100! Attesa per Benedetti… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Carcano in finale! Strabilia Faggin nei 100! Attesa per Benedetti -