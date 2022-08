LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Stronati in finale nell’alto! Subito eliminati gli astisti, Sito e Demattè (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00: I ripescati nei 400 sono Kouyoumdjian, Sherman, Krappe, Sutkus 17.59: La quinta batteria va al giapponese Tomoda con 46?68 davanti allo statunitense Schwartzman con 46?76, terzo il thailandese Atkinson con 47?03, il croato Oreskovic con 47?13. Sito chiude ultimo con 48?03. Preparazione da rivedere e poca fiducia anche in vista della 4×400 se i più forti vanno così piano… 17.58: Film già visto. Luca Sito si imballa nel rettilineo finale e non sarà in semifinale. Prova deludente dei quattrocentisti azzurri. 17.56: Un po’ di fortuna per l’Italia che non guasta e ora è il momento di Luca Sito nella quinta e ultima batteria dei 400. Al via Toma (Rou), Schwartzman (Usa), Atkinson (Tha), Sito (Ita), Oreskovic ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00: I ripescati nei 400 sono Kouyoumdjian, Sherman, Krappe, Sutkus 17.59: La quinta batteria va al giapponese Tomoda con 46?68 davanti allo statunitense Schwartzman con 46?76, terzo il thailandese Atkinson con 47?03, il croato Oreskovic con 47?13.chiude ultimo con 48?03. Preparazione da rivedere e poca fiducia anche in vista della 4×400 se i più forti vanno così piano… 17.58: Film già visto. Lucasi imballa nel rettilineoe non sarà in semi. Prova deludente dei quattrocentisti azzurri. 17.56: Un po’ di fortuna per l’Italia che non guasta e ora è il momento di Lucanella quinta e ultima batteria dei 400. Al via Toma (Rou), Schwartzman (Usa), Atkinson (Tha),(Ita), Oreskovic ...

