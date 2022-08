LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Stronati in finale nell’alto, Cavo e Seramondi avanti nei 400 ostacoli (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31: Molto male l’azzurra Galuppi che chiude al settimo posto ed è già eliminata. Primo posto con 11?38 per la giamaicana Clayton, secondo posto per la britannica Eze con 11?47, terza la ceca Kubickova con 11?55. L’azzurra chiude settima con un deludente 11?89 19.29: Iniziano le batterie dei 100 femminili. Le prime 3 in semifinale, più i migliori 3 tempi. Al via nella prima batteria l’azzurra Galuppi. Al via Mbo Nchama (Geq), Torres (Pur), Galuppi (Ita), Alonzo Tejada (Dom), Chacon (Gua), Eze (Gbr), Kubickova (Cze), Clayton (Jam) 19.27: Si migliora sensibilmente l’azzurro Vattolo nel lancio del martello con 72.02 che significa quinto posto provvisorio nel gruppo A 19.22: Ripescate nei 400 ostacoli Sanchez, Gautadottir, Lavreshina, Svecova, Mitsiouli, Valysovetska 19.21: Lanci ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.31: Molto male l’azzurra Galuppi che chiude al settimo posto ed è già eliminata. Primo posto con 11?38 per la giamaicana Clayton, secondo posto per la britannica Eze con 11?47, terza la ceca Kubickova con 11?55. L’azzurra chiude settima con un deludente 11?89 19.29: Iniziano le batterie dei 100 femminili. Le prime 3 in semi, più i migliori 3 tempi. Al via nella prima batteria l’azzurra Galuppi. Al via Mbo Nchama (Geq), Torres (Pur), Galuppi (Ita), Alonzo Tejada (Dom), Chacon (Gua), Eze (Gbr), Kubickova (Cze), Clayton (Jam) 19.27: Si migliora sensibilmente l’azzurro Vattolo nel lancio del martello con 72.02 che significa quinto posto provvisorio nel gruppo A 19.22: Ripescate nei 400Sanchez, Gautadottir, Lavreshina, Svecova, Mitsiouli, Valysovetska 19.21: Lanci ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Stronati in finale nell’alto! Subito eliminati gli astisti Sito e… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: subito eliminati gli astisti e Demattè. Attesa per Furlani nell’alto -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: subito eliminati Bonanni e Demattè. Attesa per Furlani nell’alto -… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Italia a caccia della prima medaglia con Mattia Furlani - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Italia a caccia delle prime medaglie -