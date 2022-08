LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Stronati in finale nell’alto, Cavo e Seramondi avanti nei 400 ostacoli, Vattolo in finale nel martello (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20: 4.50 superato da Blaecke, Duvert e Sanchez. Nonino ha commesso due errori. Thelander ha superato 4.30 21.04: Thelander supera 4.20 e rosicchia altri punti ad Emmanuel 21.02: Questi i qualificati per la finale del lancio del martello maschile: Lampinen, Korakidis, Kesidis, Embersic, Fayozov, Czeko, O’Hagan, Urbanc, Polychroniou, Chavez, Vattolo, Ciftci 21.01: Nonino supera 4.40. Bravo l’azzurro del decathlon! 21.00: Davide Vattolo è in finale del martello 20.58: Ne mancano solo due: Merrett e Bystedt, se uno dei due non supererà Vattolo, l’azzurro sarà in finale 20.56: Niente da fare per l’azzurro Feruglio che arriva a ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.20: 4.50 superato da Blaecke, Duvert e Sanchez. Nonino ha commesso due errori. Thelander ha superato 4.30 21.04: Thelander supera 4.20 e rosicchia altri punti ad Emmanuel 21.02: Questi i qualificati per ladel lancio delmaschile: Lampinen, Korakidis, Kesidis, Embersic, Fayozov, Czeko, O’Hagan, Urbanc, Polychroniou, Chavez,, Ciftci 21.01: Nonino supera 4.40. Bravo l’azzurro del decathlon! 21.00: Davideè indel20.58: Ne mancano solo due: Merrett e Bystedt, se uno dei due non supererà, l’azzurro sarà in20.56: Niente da fare per l’azzurro Feruglio che arriva a ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Stronati in finale nell’alto Cavo e Seramondi avanti nei 400 ostac… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Stronati in finale nell’alto! Subito eliminati gli astisti Sito e… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: subito eliminati gli astisti e Demattè. Attesa per Furlani nell’alto -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: subito eliminati Bonanni e Demattè. Attesa per Furlani nell’alto -… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Italia a caccia della prima medaglia con Mattia Furlani -