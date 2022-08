LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani con 7.76 disputerà i tre saliti di finale! Faggin sfiora la finale dei 100 (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.24: Lo slovacco Sula lancia a 18.46 e va al comando del peso 0.23: Salto di 7.36 per Furlani al quarto tentativo. Resta al sesto posto l’azzurro 0.18: A breve scatta anche la finale del tiro del giavellotto femminile con al via Rotundo (Uru), Vilagos (Srb), Barrios (Col), Suominen (Fin), Tsuji (Jpn), Kover (Hun), Murakami (Jpn), Lahrs (Ger), Sokota (Cro), Mielczarek (Aus), Ozolina (Lat), Karell (Fin), Van der Westhuizen (Rsa) 0.15: Entrano in pedana i protagonisti del peso maschile. Al via Lauria (Ger), Korejba (Pol), Anak Rigan (Mas), Lawrence (Jam), Ahlin (Swe), Sula (Svk), De Lathauwer (Bel), Arrieguez (Arg), O’Hagan (Usa), Zikovic (Swe), Schober (Ger), Kerekgyarto (Ned) 0.14: Furlani C’E’!!! 7.76 AL TERZO TENTATIVO E L’AZZURRO FARA’ I TRE SALTI DI ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.24: Lo slovacco Sula lancia a 18.46 e va al comando del peso 0.23: Salto di 7.36 peral quarto tentativo. Resta al sesto posto l’azzurro 0.18: A breve scatta anche ladel tiro del giavellotto femminile con al via Rotundo (Uru), Vilagos (Srb), Barrios (Col), Suominen (Fin), Tsuji (Jpn), Kover (Hun), Murakami (Jpn), Lahrs (Ger), Sokota (Cro), Mielczarek (Aus), Ozolina (Lat), Karell (Fin), Van der Westhuizen (Rsa) 0.15: Entrano in pedana i protagonisti del peso maschile. Al via Lauria (Ger), Korejba (Pol), Anak Rigan (Mas), Lawrence (Jam), Ahlin (Swe), Sula (Svk), De Lathauwer (Bel), Arrieguez (Arg), O’Hagan (Usa), Zikovic (Swe), Schober (Ger), Kerekgyarto (Ned) 0.14:C’E’!!! 7.76 AL TERZO TENTATIVO E L’AZZURRO FARA’ I TRE SALTI DI ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: due nulli per Furlani nella finale del lungo! Faggin sfiora la finale dei 10… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: nullo il primo salto di Furlani! Faggin sfiora la finale dei 100 -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Stronati in finale nell’alto Cavo e Seramondi avanti nei 400 ostac… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani e Stronati in finale nell’alto! Subito eliminati gli astisti Sito e… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: subito eliminati gli astisti e Demattè. Attesa per Furlani nell’alto -… -