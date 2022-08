LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Furlani a caccia del podio nella finale del lungo! Faggin vuole la finale dei 100 (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20: Al via nella seconda semifinale dei 110 ostacoli Weiser (Cze), Mixon (Usa), Ambriz (Por), Andrews (Bah), Moncif (Alg), Jacobs (Rsa), Ornelas Dos Santos (Bra), Lightfoot (Auys) 22.17: Sta per iniziare la prima finale della seconda giornata di gare. Il getto del peso femminile con Agyepong (Gbr), De Klerk (Rsa), Akyol (Tur), Nasreddinova (Uzb), Lindeque (Rsa), Maslana (Pol), Silver (Nam), Lopez (Esp), Gippner (Ger), Havea (Nzl), Brzyszowska (Cze), Hamilton (Dma) 22.16: Duvert supera 4.90 e si porta in zona podio nel decathlon 22.13: ne combina di tutti i colori l’olandese Sophia che rischia un paio di volte di cadere e poi vince con 13?43 la prima semifinale, secondo posto ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.20: Al viaseconda semidei 110 ostacoli Weiser (Cze), Mixon (Usa), Ambriz (Por), Andrews (Bah), Moncif (Alg), Jacobs (Rsa), Ornelas Dos Santos (Bra), Lightfoot (Auys) 22.17: Sta per iniziare la primadella seconda giornata di gare. Il getto del peso femminile con Agyepong (Gbr), De Klerk (Rsa), Akyol (Tur), Nasreddinova (Uzb), Lindeque (Rsa), Maslana (Pol), Silver (Nam), Lopez (Esp), Gippner (Ger), Havea (Nzl), Brzyszowska (Cze), Hamilton (Dma) 22.16: Duvert supera 4.90 e si porta in zonanel decathlon 22.13: ne combina di tutti i colori l’olandese Sophia che rischia un paio di volte di cadere e poi vince con 13?43 la prima semi, secondo posto ...

