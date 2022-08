LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: due nulli per Furlani nella finale del lungo! Faggin sfiora la finale dei 100 (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.08: Nessun miglioramento tra i migliori nella prima parte della terza rotazione del lungo 0.05: Al momento è 7.57 la misura da superare per Furlani per accedere ai tre salti di finale 0.03: Che battaglia nell’ultimo giro! La spuntano gli Stati Uniti con 3’17?69, record dei campionati, davanti ad una splendida India seconda con 3’17?76, bronzo per la Giamaica con 3’19?98, poi Gbr, Polonia, Germania 0.02: A metà gara della staffetta 4×400 mista Usa, India, Giamaica 23.58: Secondo nullo per Furlani 23.56: Nullo per il capoclassifica Parada, tocca a Furlani 23.55: Con un po’ di ritardo la presentazione della 4×400 mista 23.53: Secondo posto con 7.83 per il francese Konate 23.50: Nessun miglioramento per ora nei ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.08: Nessun miglioramento tra i miglioriprima parte della terza rotazione del lungo 0.05: Al momento è 7.57 la misura da superare perper accedere ai tre salti di0.03: Che battaglia nell’ultimo giro! La spuntano gli Stati Uniti con 3’17?69, record dei campionati, davanti ad una splendida India seconda con 3’17?76, bronzo per la Giamaica con 3’19?98, poi Gbr, Polonia, Germania 0.02: A metà gara della staffetta 4×400 mista Usa, India, Giamaica 23.58: Secondo nullo per23.56: Nullo per il capoclassifica Parada, tocca a23.55: Con un po’ di ritardo la presentazione della 4×400 mista 23.53: Secondo posto con 7.83 per il francese Konate 23.50: Nessun miglioramento per ora nei ...

