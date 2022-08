ladyonorato : Con @MarcoRizzoPC, Francesco Toscano, Antonio Ingroia, Stefano D’Andrea ed altri abbiamo riunito l’area del dissens… - ladyonorato : Bastava comportarsi in modo decente con chi guida gli altri partiti antisistema e acconsentire alla creazione di un… - borghi_claudio : Eccolo qui... Speranza dice sì a Letta: 'Nella lista unitaria ci siamo'. Ma resta il nodo dei 5S - AgenziaOpinione : SILVIO BERLUSCONI * MESSAGGIO AGLI ITALIANI ALL’ESTERO: « POTETE VOTARE LA LISTA UNITARIA DEL CENTRO DESTRA CHE POR… - kidysy : RT @ladyonorato: Con @MarcoRizzoPC, Francesco Toscano, Antonio Ingroia, Stefano D’Andrea ed altri abbiamo riunito l’area del dissenso in un… -

ilGiornale.it

Anche a queste elezioni politiche potete votare - già nei prossimi giorni - ladel Centro Destra che porta i nomi mio, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini ". Intanto ieri l'alleanza ...Anche a queste elezioni politiche potete votare - già nei prossimi giorni - ladel centrodestra che porta i nomi mio, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini". Così Silvio Berlusconi in ... "Lista unitaria del centrodestra". Il Cav presenta il simbolo per il voto all'estero (Adnkronos) - "Un messaggio per i 6 milioni di italiani che vivono all’estero. Siamo stati noi a istituire il Ministero per gli italiani nel mondo, abbiamo consentito loro di votare per eleggere i lor ...L'intervista di ieri di Emilio Del Bono chiude una fase, non sempre positiva, della preparazione della candidatura a sindaco della città per il 2023. Torna la centralità dei ...