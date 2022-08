«L’inverno arriva, trasferitevi in Russia: qui belle donne e il gas costa poco», lo spot dell’ambasciata di Mosca agli europei – Il video (Di martedì 2 agosto 2022) In uno spot diffuso dall’ambasciata russa in Spagna, il governo di Mosca lancia una campagna a metà tra propaganda e provocazione con cui invita gli spagnoli e gli europei a puntare alla Russia come luogo ideale in cui andare a vivere. «È ora di trasferirsi in Russia», recita la voce fuori campo che elenca i grandi vantaggi riservati agli immigrati europei: «belle donne, gas a buon mercato e vodka», senza dimenticare l’architettura, la buona cucina e il balletto. Con un invito anche a non perdere altro tempo, visto che: «L’inverno sta arrivando». July 29, 2022 su Open Leggi anche: Orsini a valanga con i ragazzi del Giffoni: «L’informazione è inquinata. Siete sotto propaganda, ora basta ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) In unodiffuso dall’ambasciata russa in Spagna, il governo dilancia una campagna a metà tra propaganda e provocazione con cui invita gli spagnoli e glia puntare allacome luogo ideale in cui andare a vivere. «È ora di trasferirsi in», recita la voce fuori campo che elenca i grandi vantaggi riservatiimmigrati: «, gas a buon mercato e vodka», senza dimenticare l’architettura, la buona cucina e il balletto. Con un invito anche a non perdere altro tempo, visto che: «stando». July 29, 2022 su Open Leggi anche: Orsini a valanga con i ragazzi del Giffoni: «L’informazione è inquinata. Siete sotto propaganda, ora basta ...

