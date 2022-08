L’invasione “aliena” sulla spiaggia italiana, ne hanno trovati tantissimi | “Divorano tutto” (Di martedì 2 agosto 2022) Sono stati avvistati per la prima volta domenica 24 luglio e da quel momento in poi sono davvero in tanti ad averli individuati sulla spiaggia di Torre Flavia, a Ladispoli. Stiamo parlando dei granchi blu, che stanno ovviamente suscitando grande curiosità nella popolazione locale e nei tanti turisti che affollano la spiaggia ladispolana. Basti pensare che alcuni bambini che si stavano divertendo a giocare sulla riva hanno scoperto qualcosa come 15 esemplari di granchi blu. Come precisato anche dal TgCom 24, questa specie è originaria dell’Atlantico occidentale e del Messico, ma da qualche tempo a questa parte le segnalazioni in Europa e in Italia sono aumentate a vista d’occhio. L’avvistamento di domenica 24 luglio ha portato gli esperti ad analizzare il granchio blu, che era stato ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 agosto 2022) Sono stati avvistati per la prima volta domenica 24 luglio e da quel momento in poi sono davvero in tanti ad averli individuatidi Torre Flavia, a Ladispoli. Stiamo parlando dei granchi blu, che stanno ovviamente suscitando grande curiosità nella popolazione locale e nei tanti turisti che affollano laladispolana. Basti pensare che alcuni bambini che si stavano divertendo a giocarerivascoperto qualcosa come 15 esemplari di granchi blu. Come precisato anche dal TgCom 24, questa specie è originaria dell’Atlantico occidentale e del Messico, ma da qualche tempo a questa parte le segnalazioni in Europa e in Italia sono aumentate a vista d’occhio. L’avvistamento di domenica 24 luglio ha portato gli esperti ad analizzare il granchio blu, che era stato ...

