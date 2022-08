Lino Guanciale fa spoiler su Sopravvissuti: ecco svelato un segreto (Di martedì 2 agosto 2022) Lino Guanciale è tra i volti più amati delle fiction Rai. L'attore è sul set della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, ma nel corso di un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, in edicola a partire da oggi, ha fatto delle confessioni su Sopravvissuti. Questa è la nuova serie a cui sta lavorando il protagonista, il quale ha deciso di presentarla in anteprima ai lettori del magazine. In Sopravvissuti, Guanciale interpreta il ruolo di un naufrago, un vero lupo di mare, proprio per tale ragione, è stato necessario per lui imparare molte cose. Nel corso dell'intervista, Lino ha svelato tutto quello che ha appreso ed ha confessato anche quale sia il suo segreto. L'attore ha detto: "In questo momento della mia vita, per la prima volta, non ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 2 agosto 2022)è tra i volti più amati delle fiction Rai. L'attore è sul set della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, ma nel corso di un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, in edicola a partire da oggi, ha fatto delle confessioni su. Questa è la nuova serie a cui sta lavorando il protagonista, il quale ha deciso di presentarla in anteprima ai lettori del magazine. Ininterpreta il ruolo di un naufrago, un vero lupo di mare, proprio per tale ragione, è stato necessario per lui imparare molte cose. Nel corso dell'intervista,hatutto quello che ha appreso ed ha confessato anche quale sia il suo. L'attore ha detto: "In questo momento della mia vita, per la prima volta, non ...

