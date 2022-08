L'hotel 'non è come nelle foto': il giudice dà ragione al turista milanese che ottiene il rimborso dalla struttura (Di martedì 2 agosto 2022) La vacanza di un turista milanese a Vieste? La piscina e palestra dell'hotel erano totalmente diverse rispetto alle immagini pubblicate sul sito di prenotazioni, così il turista lombardo ha fatto fare ... Leggi su leggo (Di martedì 2 agosto 2022) La vacanza di una Vieste? La piscina e palestra dell'erano totalmente diverse rispetto alle immagini pubblicate sul sito di prenotazioni, così illombardo ha fatto fare ...

repubblica : Hotel non è come nella fotogafia di - Corriere : L’hotel non rispecchia le foto, il giudice dà ragione al turista. Rimborsata la vacanza in Puglia - siasiasia_sia : NON VIRGI CHE VA NEL MIO HOTEL - trustandlaw1 : RT @repubblica: Hotel non è come nella fotogafia di - infoitsalute : L'hotel «non è come nelle foto»: il giudice dà ragione al turista milanese che ottiene il rimborso dalla struttura -