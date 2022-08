L’hotel non è come in foto, il giudice fa ottenere il rimborso (Di martedì 2 agosto 2022) Si era immaginato una vacanza di dieci giorni in Puglia all’insegna del benessere fisico e mentale, ma una volta arrivato in hotel ha visto sfumare il sogno del più totale relax. Quella prenotata attraverso una famosa piattaforma online, infatti, era una struttura ben diversa rispetto a quella dove era arrivato e non valeva tutti i soldi spesi. Da qui la decisione, dopo tante peripezie, di fare le valigie e andar via, aprendo un contenzioso con L’hotel che oggi, a più di quattro anni dall’accaduto, è stato condannato dal giudice di pace a rimborsare il turista. L’hotel è diverso, turista fa causa Nel giugno 2018, arrivato in struttura, a Vieste nel Foggiano, L’hotel che si è presento alla vista di un turista 44enne milanese era ben diverso rispetto a quello visto su Booking. La piscina, poco più profonda di una vasca ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 agosto 2022) Si era immaginato una vacanza di dieci giorni in Puglia all’insegna del benessere fisico e mentale, ma una volta arrivato in hotel ha visto sfumare il sogno del più totale relax. Quella prenotata attraverso una famosa piattaforma online, infatti, era una struttura ben diversa rispetto a quella dove era arrivato e non valeva tutti i soldi spesi. Da qui la decisione, dopo tante peripezie, di fare le valigie e andar via, aprendo un contenzioso conche oggi, a più di quattro anni dall’accaduto, è stato condannato daldi pace a rimborsare il turista.è diverso, turista fa causa Nel giugno 2018, arrivato in struttura, a Vieste nel Foggiano,che si è presento alla vista di un turista 44enne milanese era ben diverso rispetto a quello visto su Booking. La piscina, poco più profonda di una vasca ...

