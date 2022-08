L' hotel è diverso dalle foto sul web | turista riceve un rimborso per la vacanza

Open_gol : Succede a Milano. Nell’albergo c’era una vasca al posto della piscina e un tapis roulant invece che una palestra - infoitsalute : Hotel diverso da foto su - SkyTG24 : Hotel diverso da foto su - infoitsalute : Se l’hotel è diverso dalla pubblicità si ha diritto al rimborso - zazoomblog : Se l’hotel è diverso dalla pubblicità si ha diritto al rimborso: la vittoria di un turista contro Booking - #l’hot… -

Se l'dalle foto c'è il rimborso L'uomo, 44 anni, aveva sborsato in anticipo 2.250 euro per alcuni giorni di relax e benessere a Vieste, nel Foggiano. Poi ha annunciato al titolare ...... serata in riva al mare tra musica e buon cibo con servizio accompagnato da un live show... Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 20.00. ...Viaggeresti sullo Sky Cruise Ecco l'aereo di lusso imponente che viaggia nei cieli per diversi anni, una crociera sulle nuvole solo per pochi. Quanto costaLeggi su Sky TG24 l'articolo Hotel diverso da foto su Booking.com, turista milanese riceve rimborso vacanza in Puglia ...