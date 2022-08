Letta e il Pd verso il baratro: se il centrodestra stra-vince... un piano pazzesco (Di martedì 2 agosto 2022) Dalla paura della sconfitta, ormai metabolizzata da gran parte dei suoi esponenti, la sinistra sta passando all'incubo della «vittoria bulgara» degli avversari. Una maggioranza del 60% dei parlamentari, ossia il raggiungimento di 360 eletti sul totale di 600, sarebbe sufficiente al centrodestra per eleggere in solitudine, dal terzo scrutinio in poi, i successori dei giudici costituzionali Silvana Sciarra, Franco Modugno, Augusto Barbera e Giulio Prosperetti, i cui mandati scadranno entro il2024. Oltre che per cambiare in autonomia la Costituzione, potendosi persino permettere il lusso di qualche defezione in aula. E il presidenzialismo alla statunitense, ossia l'elezione diretta del capo dello Stato, che per la sinistra rappresenterebbe il trionfo della "deriva plebiscitaria", è in cima ai progetti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Dalla paura della sconfitta, ormai metabolizzata da gran parte dei suoi esponenti, la sinista passando all'incubo della «vittoria bulgara» degli avversari. Una maggioranza del 60% dei parlamentari, ossia il raggiungimento di 360 eletti sul totale di 600, sarebbe sufficiente alper eleggere in solitudine, dal terzo scrutinio in poi, i successori dei giudici costituzionali Silvana Sciarra, Franco Modugno, Augusto Barbera e Giulio Prosperetti, i cui mandati scadranno entro il2024. Oltre che per cambiare in autonomia la Costituzione, potendosi persino permettere il lusso di qualche defezione in aula. E il presidenzialismo alla statunitense, ossia l'elezione diretta del capo dello Stato, che per la sinirappresenterebbe il trionfo della "deriva plebiscitaria", è in cima ai progetti del ...

