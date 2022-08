Letta Calenda | il giorno della verità | cosa ci aspetta se non si mettono d’accordo

(Di martedì 2 agosto 2022) Oggi, martedì 2 agosto, potrebbe essere ildecisivo per le sorti (con riflessi inevitabili anche sul risultato elettorale del 25 settembre) del campo largo, larghissimo, del centrosinistra. A Roma, infatti, si terrà il faccia a faccia – probabilmente definitivo – tra il segretario del Partito Democratico Enricoe il leader di Azione Carlo. Dopo giorni di corteggiamento, infatti, è arrivato un brusco stop alle trattative con uno scontro a distanza fatto di dichiarazioni di perduta unità d’intenti che rischiano di mettere la pietra tombale di questa alleanza di tipo elettorale. Botta e risposta continui tra i due protagonisti, con richiesti di “veti” che non vengono apprezzate. Né dall’una né dall’altra parte., il...

francesca_flati : #Gelmini, #Carfagna, #DiMaio, #Tabacci, #Speranza, #Calenda e #Brunetta. Che minestrone! #Letta pensa di vincere c… - AlexBazzaro : Lo scambio epistolare Calenda - Letta è proprio quello che gli italiani desideravano. Tasse, immigrazione, lavoro,… - Corriere : «Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agend… - giorgiomass : RT @ottogattotto: Storia di una morte annunciata. Letta vuole Calenda che 'vado solo' ma Bonino 'No'. Renzi terzapola con Calenda che non l… - StufaMarcia1 : RT @martinoloiacono: Secondo un retroscena di Repubblica #Calenda e #Letta, lo scorso 28 luglio, avevano concordato le candidature nei col… -

tallona la Meloni E le intenzioni di voto mostrano alcuni sostanziali cambi di passo , quali ... Gli azzurri di Silvio Berlusconi sono al 7,5% (+0,4), e il tandem di Carloed Emma Bonino ...Il leader di Azione: non è vero e lui cerca solo di superare Fratelli d'Italia Alla fine di una giornata trascorsa a scambiarsi accuse e recriminazioni, Enricoe Carlohanno avuto un ...Le chances di un accordo fra Azione e Pd sulle alleanze per le elezioni del 25 settembre si giocano in un faccia a faccia alla Camera: l'incontro tra Calenda e Letta, a cui parteciperà anche Della Ved ...Non avrebbe mai voluto cambiare nulla se non dopo il fisiologico check ad un anno dall’elezione del 4 ottobre scorso. E forse, neppure prima del voto politico che era previsto per maggio 2023. Ma l’im ...