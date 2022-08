Leni vs Heidi Klum: tra mamma e figlia è sfida al bikini più sexy (Di martedì 2 agosto 2022) Una ha 49 anni, l’altra ne ha 18 ed entrambe sono sexy da paura. Di chi parliamo? Del duo mamma-figlia composto da Heidi Klum e da Leni Klum. Il detto “buon sangue non mente” è vero più che mai in questo caso. Nella rovente estate 2022 Heidi e Leni si sfidano a colpi di bikini infuocati. Leni è infuocata Leni sensuale in bikini“Un po’ più che baciata dal sole”, ha scritto Leni Klum sui social, pubblicando uno scatto dove mostra di essersi scottata la pelle. Sono molti i commenti di apprensione, con i follower che suggeriscono l’uso di una crema solare protettiva, ma sono altrettanti gli apprezzamenti per il suo corpo ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 2 agosto 2022) Una ha 49 anni, l’altra ne ha 18 ed entrambe sonoda paura. Di chi parliamo? Del duocomposto dae da. Il detto “buon sangue non mente” è vero più che mai in questo caso. Nella rovente estate 2022sino a colpi diinfuocati.è infuocatasensuale in“Un po’ più che baciata dal sole”, ha scrittosui social, pubblicando uno scatto dove mostra di essersi scottata la pelle. Sono molti i commenti di apprensione, con i follower che suggeriscono l’uso di una crema solare protettiva, ma sono altrettanti gli apprezzamenti per il suo corpo ...

