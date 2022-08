Lee Ryan dei Blue arrestato su un volo della British Airways "comportamento pazzesco" raccontano testimoni

(Di martedì 2 agosto 2022) Leedeiè statosu undi linea: il cantante avrebbe perso il controllo quando non gli è stato servito dell'alcol. Leeè statosu undiretto a Londra dopo essere partito da Glasgow: il cantante dei, la boy band attiva all'inizio degli anni 2000, avrebbe perso la testa dopo che alcuni membri dell'equipaggio si sono rifiutati di dargli delle bevande alcoliche. La notizia e stata riportata da alcuni tabloid britannici. Secondo quanto descritto dalla versione online dell'Independent, ildel cantante è stato giudicato "aggressivo" e ...

