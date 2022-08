Le riprese de Il Commissario Ricciardi 2 proseguono | si gira tra Taranto e Napoli

(Di martedì 2 agosto 2022) Il2 è nel pieno della produzione. Negli ultimi mesi si sono effettuate diverse, dov’è stato avvistato Lino Guanciale, poi la troupe si è spostata anei giorni scorsi. Secondo quanto emerge da Caserta News, lede Il2 stanno occupando il centro cittadino di Santa Maria Capua Vetere, che per l’occasione è diventato un set degli anni Trenta (l’ambientazione della fiction, tratta dalle opere di Maurizio De Giovanni). Stando a quanto emerge, le location prescelte per i primi giorni di agosto sono corso Garibaldi e il teatro Garibaldi, in cui Lino Guanciale è stato avvistato. Numerose le comparse che hanno partecipato alle scene, dopo essere state selezionate dagli addetti ai ...

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Lino Guanciale e Antonio Milo, gli interpreti de Il Commissario Ricciardi, impegnati proprio in queste settimane nelle riprese della seconda stagione della serie su Rai1 nella scorsa stagione televisiva. Gli imprevisti durante le riprese, ad esempio, succedono spesso e qualche volta hanno anche delle conseguenze. Maurizio De Giovanni, dopo il ricovero al Cardarelli di Napoli, riceve la visita degli attori impegnati sul set de Il Commissario Ricciardi 2.