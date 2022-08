Le più belle frasi sul sole | citazioni e canzoni per celebrarlo

Leggi su dilei

(Di martedì 2 agosto 2022) Quanto è bello il, la nostra stella più grande, che illumina e dà la vita. Proprio così, nonostante spesso diamo per scontata la sua presenza, senza i raggi della vita sul nostro pianeta non ci sarebbe. E allora, per celebrare il ruolo fondamentale che quella meravigliosa palla infuocata ha nell’Universo e per rendergli omaggio, contemplandone lazza, leggi le piùdedicate al, che DiLei ha scelto per te. Avere ildentro: i pensieri più profondi I raggi delci scaldano e illuminano le nostre giornate, da sempre sappiamo quanto è importante per la nostra esistenza. Lo vediamo in alto nel cielo: bello, luminoso e caldo, un astro che già i nostri antenati contemplavano – perché ne avevano capito l’importanza – e ...