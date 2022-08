Lavoro: consulenti a Orlando, 'decreto Trasparenza aggrava oneri burocratici gestione rapporti' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Labitalia) - "Il decreto legislativo 27 giugno 2022 numero 104 crea le condizioni per un enorme aggravio di oneri burocratici nella gestione dei rapporti di Lavoro. Ampliata 'a dismisura la portata dei contenuti della direttiva', si legge nella lettera a firma della presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del Lavoro, Marina Calderone, inviata al ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, nella quale si chiede la revisione immediata del decreto Trasparenza. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (13 agosto) fino all'assenza di rinvio ai contenuti dei ccnl nei contratti di assunzione. Sotto la lente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Labitalia) - "Illegislativo 27 giugno 2022 numero 104 crea le condizioni per un enorme aggravio dinelladeidi. Ampliata 'a dismisura la portata dei contenuti della direttiva', si legge nella lettera a firma della presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel, Marina Calderone, inviata al ministro dele delle politiche sociali, Andrea, nella quale si chiede la revisione immediata del. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (13 agosto) fino all'assenza di rinvio ai contenuti dei ccnl nei contratti di assunzione. Sotto la lente della ...

