Laver Cup 2022, Kyrgios annuncia il forfait: “Ho bisogno di tempo con la mia famiglia” (Di martedì 2 agosto 2022) “Niente Laver Cup per me, quest’anno! Vi faccio soltanto presente di aver bisogno del tempo a casa con la mia famiglia e la mia bella ragazza“. Queste sono le recenti dichiarazioni con cui Nick Kyrgios ha annunciato il suo forfait dalla Laver Cup 2022. Si tratta del primo ritiro dalla competizione d’esibizione per l’istrionico australiano, da sempre uno showman oltre che un talentuoso tennista professionista; il finalista dell’ultima edizione di Wimbledon ha deciso, comunicando tramite Instagram, di dedicarsi alla famiglia e alla sua compagna per un periodo di stop dopo tornei e prestazioni intense. Di seguito le parole divulgate sui social dal tennista di Canberra, costantemente in evidenza per quanto concerne il ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) “NienteCup per me, quest’anno! Vi faccio soltanto presente di averdela casa con la miae la mia bella ragazza“. Queste sono le recenti dichiarazioni con cui Nickhato il suodallaCup. Si tratta del primo ritiro dalla competizione d’esibizione per l’istrionico australiano, da sempre uno showman oltre che un talentuoso tennista professionista; il finalista dell’ultima edizione di Wimbledon ha deciso, comunicando tramite Instagram, di dedicarsi allae alla sua compagna per un periodo di stop dopo tornei e prestazioni intense. Di seguito le parole divulgate sui social dal tennista di Canberra, costantemente in evidenza per quanto concerne il ...

sportface2016 : #LaverCup 2022, #Kyrgios annuncia il forfait: 'Ho bisogno di tempo con la mia famiglia' - giusaysjazdaaa : la laver cup di quest'anno>>>>>> - Tennis_Ita : Niente Laver Cup per Nick Kyrgios: 'Passerò quel tempo a casa con la famiglia' - auroramaria__ : @politicalalemal Aiuto. Spero si disattivi durante la laver cup, per la sua serenità dico - dalbertocarlos_ : @ncorrasco @paki99999 Fino a NY, tornerà per la Laver Cup, giocherà magari un 500, Bercy e le Finals. Questo credo sarà il suo calendario. -