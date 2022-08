Tiscali

Quando a soli 14 vinceva Wimbledon juniores e prometteva di fare lo stesso fra le professioniste,non poteva immaginare che a 29 anni sarebbe già stata una ex , peraltro con l'ultima partita internazionale disputata più di tre stagioni prima. Ma una serie di infortuni, in particolare ...In un'intervista esclusiva al portale 'Tennis365',ha spezzato una lancia in favore di Novak.difende Nole Djokovic 'Non è vero che Novak Djokovic ha pochi tifosi. In realtà, ... Laura Robson si dà al padel Gioca il FIP Rise di Londra Quando a soli 14 vinceva Wimbledon juniores e prometteva di fare lo stesso fra le professioniste, Laura Robson non poteva immaginare che a 29 ...Il trionfo a Wimbledon ha risollevato la stagione di Novak Djokovic, che non aveva brillato nei primi mesi del 2022. L’ex numero 1 del mondo ha pagato a caro prezzo la sua scelta di non vaccinarsi con ...