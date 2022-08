L'arrivo con la famiglia e l'accoglienza dei tifosi: la prima notte rossonera di De Ketelaere (Di martedì 2 agosto 2022) La lunga attesa è finita, Charles De Ketelaere è arrivato in Italia. Uscito da Linate poco dopo la mezzanotte, il talento belga è pronto per iniziare ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 2 agosto 2022) La lunga attesa è finita, Charles Deè arrivato in Italia. Uscito da Linate poco dopo la mezza, il talento belga è pronto per iniziare ...

lucabianchin7 : Le ultime sull’arrivo di Charles #DeKetelaere: è atteso in Italia tra il tardo pomeriggio e (al momento versione pi… - GiovaQuez : Dal 1° agosto i viaggiatori in arrivo dalla Serbia dovranno cambiare i loro documenti con nuovi rilasciati da Prist… - Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - DaniloilGobbo : RT @Pacifisting11: Fabio Bergomi Talmente sicuro dell'arrivo di Bremer da aver scommesso con degli allibratori sloveni i soldi per l'aspor… - maslarussa : RT @yarynagrusha: Qui il terzo giorno del #DiarioUcraino che racconta il primo appuntamento con la Kyjiv diversa. That’s Amore #Ucraina #… -