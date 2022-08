L'annuncio degli Usa: gli Usa hanno ucciso il leader di Al Qaida Ayman al - Zawahri (Di martedì 2 agosto 2022) Joe Biden, in isolamento a causa del Covid, annuncia l'uccisione del leader di Al Qaida Ayman al - Zawahri dal balcone della Casa Bianca. Un'operazione di "precisione" e di assoluto "successo" che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Joe Biden, in isolamento a causa del Covid, annuncia l'uccisione deldi Alal -dal balcone della Casa Bianca. Un'operazione di "precisione" e di assoluto "successo" che ...

repubblica : Operazione antiterrorismo degli Usa in Afghanistan. Colpito un 'significativo obiettivo di Al Qaeda'. All'1.30 annu… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Operazione antiterrorismo degli Usa in Afghanistan. Colpito un 'significativo obiettivo di Al Qaeda'. All'1.30 annuncio di… - alexiafontana : ?? #BIDEN VORREBBE APRIRE UN DIALOGO CON #PUTIN SUL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI… Combinazione, dopo l’annuncio di Put… - paolo_r_2012 : RT @repubblica: Operazione antiterrorismo degli Usa in Afghanistan. Colpito un 'significativo obiettivo di Al Qaeda'. All'1.30 annuncio di… - InfoCanini : @AmazonIT Questo annuncio non sembra troppo regolare. È indicato come oggetto in vendita un SSD ad un prezzo bassi… -