L’America latina svolta a sinistra Quanto durerà l’entusiasmo

Dal Cile alla Colombia, la presidenza di molti Paesi latino-americani è (o sarà a breve) guidata da leader della sinistra. Il presidente cileno, per esempio, è un giovane ex attivista del movimento studentesco chiamato Gabriel Boric. Con le braccia tatuate e un programma alla "Robin Hood": aumentare la carica fiscale dei ricchi per favorire l'assistenza sociale dei più poveri. In Perù, invece, ha vinto il figlio di una famiglia di contadini, Pedro Castillo, che vuole ridurre le disparità per l'accesso al sistema sanitario e l'istruzione, dando priorità alla sicurezza alimentare dei più bisognosi. E c'è anche la Colombia, che sarà gestita da un ex guerrigliero, Gustavo Petro, che ha vinto le elezioni promettendo la difesa dei diritti degli indigeni e dei poveri. Un reportage del quotidiano americano The New York Times ricorda che dopo anni in cui i partiti politici di ...

