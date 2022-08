L’aereo di Nancy Pelosi è atterrato a Taipei: tensione nello Stretto di Taiwan (Di martedì 2 agosto 2022) Il Boeing C-40C (Spar19) della Us Air Force con a bordo Nancy Pelosi è atterrato presso il Taipei Songshan Airport alle 22:44 ora locale, le 16:44 in Italia. La speaker della Camera Usa è così giunta a Taiwan nonostante gli avvertimenti della Cina e le perplessità espresse nei giorni scorsi da Joe Biden. Pelosi, terza InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 2 agosto 2022) Il Boeing C-40C (Spar19) della Us Air Force con a bordopresso ilSongshan Airport alle 22:44 ora locale, le 16:44 in Italia. La speaker della Camera Usa è così giunta anonostante gli avvertimenti della Cina e le perplessità espresse nei giorni scorsi da Joe Biden., terza InsideOver.

masechi : ?? L'aereo con a bordo Nancy Pelosi ha iniziato la discesa verso Taipei. - limesonline : ???? L'aereo di Nancy Pelosi è atterrato a Taipei. Prima speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a… - repubblica : Taiwan, in arrivo l'aereo di Nancy Pelosi. La Cina: 'Gli Usa pagheranno un prezzo' - Violetta_2021 : RT @rtl1025: ?? L'aereo della Us #AirForce usato dalla speaker americana Nancy #Pelosi per la sua missione in Asia è appena atterrato a #Tai… - Albus961 : RT @MarcoFattorini: L’aereo di Nancy Pelosi ha cominciato la discesa verso #Taiwan. Intanto nella provincia cinese del Fujian sono state at… -