L’abito da sposa da sogno di Flora Canto | “Quando immaginavo il mio matrimonio lo immaginavo così”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 2 agosto 2022) Dopo aver vissuto le emozioni del suo giorno più bello, dopo le nozze sabato con Enrico Brignano,rivive quegli attimi ( e non solo) ammirando le foto più belle. E tra queste ci sono quelle del suo abito da. Una favola perfetta, come raccontasui social. Ieri la conduttrice, ha infatti mostrato alcuni dettagli della scelta del suo abito, che è stato creato su misura da Pronovias. Una scelta che l’ha portata a indossaredei suoi sogni, come appunto ha raccontato nei suoi post sui social. “ero piccola eil miomi.. Perché ho sempre pensato che l’eleganza vera passi per la semplicità..” ha ...