La violenza | il video | la paura | i mancati soccorsi Oltre all' omicida Civitanova racconta tanto di noi

Alika Ogorchukwuch è il nome del nigeriano ucciso a mani nude nel pieno centro di Civitanova davanti agli occhi di decine di passanti che non hanno mosso un dito per aiutarlo. Ad ucciderlo Fabrizio Ferlazzo dopo averlo inseguito e pestato schiacciandolo a terra per 4 minuti. Una morte orrenda che lascia atterriti non solo per la ferocia dell'aggressore ma perché l'omicidio è stato ripreso da più persone rimaste a guardare un uomo che muore. Veri e propri spettatori che non hanno nemmeno gridato come è accaduto durante l'aggressione alla stazione di Milano ma hanno tirato fuori il telefono per riprendere la morte in diretta di un ambulante ucciso di botte nell'indifferenza più totale. «Se la vittima sente che lo spettatore è dalla sua parte, che si muove verso di lui come è accaduto nell'aggressione a Milano l'esito può risultare diverso e si salva. A ...

